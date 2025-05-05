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Квартиры-студии в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
52
Чангу
30
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109 объектов найдено
Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$110,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Высокoдоxодные aпapтаменты с oтдeлкoй, мeбeлью и тeхникой в новoм комплeксе aпаpтaмeнтов пpe…
$135,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Высокoдоxодная квартира-студия с oтдeлкoй, мeбeлью и тeхникой в новoм комплeксе aпаpтaмeнтов…
$144,000
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Студия в Унгасан, Индонезия
Студия
Унгасан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Закрытый комплекс апартаментов с видом на океан.Инвестиционный актив, обеспечивающий доход д…
$165,000
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 3/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$121,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$324,000
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Площадь 31 м²
Этаж 1/4
Уникальный проект в районе Букит на острове Бали, предлагающий гармоничное сочетание роскоши…
$93,000
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Студия в Унгасан, Индонезия
Студия
Унгасан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Премиальный отельный комплекс апартаментов и вилл на берегу океана со своей собственной инфр…
$78,000
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Студия в Бадунг, Индонезия
Студия
Бадунг, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/4
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$85,000
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$180,000
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Студия в Унгасан, Индонезия
Студия
Унгасан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
Роскошный жилой комплекс на юге Бали с видом на океан, расположенный в живописном районе в 3…
$120,000
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Студия в Бадунг, Индонезия
Студия
Бадунг, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$115,000
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Студия в Бадунг, Индонезия
Студия
Бадунг, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$211,000
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Студия в Бадунг, Индонезия
Студия
Бадунг, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$129,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/4
Апартаменты с живописными видами у самого берега океана на одной из самых дорогих улиц остро…
$160,000
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 3/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$121,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
ИНВЕСТИРУЙТЕ В ВЫСОКОДОХОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА БАЛИ!Высокoдоxодные aпapтаменты-студии с oтдeл…
$144,000
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Студия в Бадунг, Индонезия
Студия
Бадунг, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/4
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$90,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с живописными видами у самого берега океана на одной из самых дорогих улиц остро…
$135,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Апартаменты с видом на океан!Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющи…
$371,250
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с живописными видами у самого берега океана на одной из самых дорогих улиц остро…
$160,000
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Студия в Унгасан, Индонезия
Студия
Унгасан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/4
Премиальный отельный комплекс апартаментов и вилл на берегу океана со своей собственной инфр…
$78,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
K продажe прeдлагаются высокoдоxодные aпapтаменты с oтдeлкoй, мeбeлью и тeхникой в новoм ком…
$135,000
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Студия в Унгасан, Индонезия
Студия
Унгасан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Премиальный отельный комплекс апартаментов и вилл на берегу океана со своей собственной инфр…
$78,000
Оставить заявку
Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$371,250
Оставить заявку
Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
ИНВЕСТИРУЙТЕ В ВЫСОКОДОХОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА БАЛИ!Высокoдоxодные aпapтаменты-студии с oтдeл…
$195,000
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Студия в Бадунг, Индонезия
Студия
Бадунг, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$226,500
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Студия в Бадунг, Индонезия
Студия
Бадунг, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/4
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$90,000
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Студия в Унгасан, Индонезия
Студия
Унгасан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/4
Роскошный жилой комплекс на юге Бали с видом на океан, расположенный в живописном районе в 3…
$98,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Canggu - Batu Bolong. о. Бал…
$109,000
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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