Программы иммиграции в Грузии

В последние годы эмиграция в Грузию набирает все больший размах. Красоты природы, уникальная культура и гостеприимство населения привлекают иностранцев сюда столь же сильно, как и экономические факторы. Для большинства жителей стран СНГ немаловажны также географическая близость и распространенность русского языка.

Преимущества

Сердечное радушие и самобытная кухня, которыми славится Грузия — отнюдь не единственные причины, побуждающие выбирать в качестве места жительства эту страну. Среди существенных преимуществ Грузии стоит отметить:

Низкую стоимость жизни: для того, чтобы жить с комфортом в большом городе, достаточно 400-500 долларов в месяц на двоих (в маленьких населенных пунктах жизнь еще дешевле).

Благоприятный климат и здоровую экологическую обстановку: не случайно Грузия — страна долгожителей.

Ценовая доступность жилья: достаточно заглянуть на сайт realting.com, чтобы убедиться: студия в современном ЖК стоит от 17-18 тыс. долларов.

Высокий уровень медицины.

Подавляющее большинство иммигрантов селится в столице страны Тбилиси и курортном городе Батуми, зачастую в современных новостройках. Последний привлекает, помимо влажного субтропического климата, огромным туристическим потенциалом: в этом городе легко заработать, сдавая жилье в краткосрочную аренду. А вот горные районы иммиграция в Грузию почти не затронула.

Как получить ВНЖ и ПМЖ в Грузии

Существует целый ряд вариантов получения ВНЖ — от заключения брака до официального трудоустройства, от поступления в вуз до восстановления утраченного некогда грузинского гражданства. Самыми популярными из них являются приобретение недвижимости и открытие бизнеса. В настоящее время оформить ВНЖ сроком на год может иностранец, купивший любую недвижимость (за исключением сельскохозяйственных земель) на сумму не менее 100 тыс. долларов. Через год ВНЖ можно продолжить.

Лица, имеющие ВНЖ Грузии на протяжении 10 лет, получают право подавать на ПМЖ. Если вы хотите ускорить этот процесс, необходимо внести в экономику страны не менее 300 тыс. долларов США: тогда вы сможете рассчитывать на ПМЖ уже через 5 лет. При этом не имеет значения, инвестируете вы деньги в грузинскую компанию или приобретете недвижимость (кстати, состав недвижимости может меняться на протяжении 5 лет, главное, чтобы она оценивалась не ниже указанной суммы).

Прежде чем решиться на переезд в Грузию, рекомендуется ознакомиться с местным рынком недвижимости с помощью REALTING или другой надежной компании и продумать вопросы трудоустройства: оптимальными вариантами будут свой бизнес или удаленная работа.