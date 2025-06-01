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Виллы в Закинтосе, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Закинтос, Греция
Вилла
Закинтос, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,65 млн
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