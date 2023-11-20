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Квартиры в Vrondou, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Agios Spiridonas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Agios Spiridonas, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€70,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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