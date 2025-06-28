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Коттеджи с видом на море в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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