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Дома с видом на море в Tylissos Municipal Unit, Греция

виллы
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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж -2/3
Предлагается на продажу:Двухэтажный дом на продажу в Ираклионе, КритОткройте для себя этот в…
$666,553
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Tylissos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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