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Дома с видом на горы в Tybakio Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Festos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$1,30 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Festos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилла была …
$1,68 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Tybakio Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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