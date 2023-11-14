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Земельные участки в Циливи, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос Кирикос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Кирикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
€235,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Планос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Планос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена во…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ванато, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ванато, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4034 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос Кирикос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Кирикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€130,000
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