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Коттеджи в Циливи, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Кипсели, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кипсели, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер,…
€270,000
Realting.com
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