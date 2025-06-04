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Виллы в Spata Loutsa Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$354,734
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Параметры недвижимости в Spata Loutsa Municipal Unit, Греция

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