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Таунхаусы в Sitia Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$125,366
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$115,109
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Sitia Municipal Unit, Греция

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