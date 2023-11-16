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Виллы в Saronis, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
€500,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€2,00 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€950,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€1,25 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€650,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,60 млн
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