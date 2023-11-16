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Таунхаусы в Saronis, Греция

Таунхаус В архив
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€860,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€580,000
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