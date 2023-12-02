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Виллы в периферийная единица Западные Афины, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийная единица Западные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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