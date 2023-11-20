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Квартиры в периферийная единица Магнисия, Греция

трехкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Stagiates, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Stagiates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
€150,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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