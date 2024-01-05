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Коммерческая недвижимость в Перея, Греция

16 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческое помещение на главной улице в районе Переа.Помещение сост…
€80,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен магазин общей площадью 120 кв. м., единое помещение с ванной комнатой. …
€150,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено подземное помещение 540 кв.м., которое может быть использовано как скл…
€315,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 27 спален в Перея, Греция
Коммерческая 27 спален
Перея, Греция
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 2 485 м²
Код недвижимости: HPS3450 - Здание для продажи в Thermaikos Peraia для € 2.500.000 . Это 248…
€2,50 млн
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается квартира 114 кв.м. на этаже и коммерческие помещения 30 кв. и 52 кв.м. на первом э…
€240,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается четырехэтажное здание у самого моря в жилом пригороде г. Салоники. На первом этаже…
€685,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Продается магазин в пригороде г. Салоники, рядом с морем. Магазин расположен на первом этаже…
€59,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продаются пять квартир-студий в пригороде Салоник. Квартиры, площадью 25 кв.м каждая, распол…
€230,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
For sale business of 400 sq.meters in the suburbs of Thessaloniki. The owners will be leavin…
€550,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 400 кв.метров курортном городке в пригороде Салони…
€380,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продаётся помещение под магазин в оживлённом, туристическом посёлке, который находится всего…
€75,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 665 м²
Количество этажей 1
Продажа многоквартирного дома, состоящий из 665 кв.м. на участке площадью 428 кв.м. Жилой ко…
€1,44 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 88 кв.м с подвалом 88 кв.м. Коммер…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 86 кв.м с подвалом 90 кв.м. Коммер…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 116 кв.м с подвалом 88 кв.м. Комме…
Цена по запросу
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Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Число комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 92 кв.м с подвалом 40 кв.м. Коммер…
Цена по запросу
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