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Коммерческая недвижимость в Перея, Греция
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16 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
40 м²
1
Предлагается к продаже коммерческое помещение на главной улице в районе Переа.Помещение сост…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
120 м²
1
На продажу выставлен магазин общей площадью 120 кв. м., единое помещение с ванной комнатой. …
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
540 м²
1
На продажу выставлено подземное помещение 540 кв.м., которое может быть использовано как скл…
€315,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 27 спален
Перея, Греция
27
21
2 485 м²
Код недвижимости: HPS3450 - Здание для продажи в Thermaikos Peraia для € 2.500.000 . Это 248…
€2,50 млн
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Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
196 м²
1
Продается квартира 114 кв.м. на этаже и коммерческие помещения 30 кв. и 52 кв.м. на первом э…
€240,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
500 м²
4
Продается четырехэтажное здание у самого моря в жилом пригороде г. Салоники. На первом этаже…
€685,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
54 м²
1
Продается магазин в пригороде г. Салоники, рядом с морем. Магазин расположен на первом этаже…
€59,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на море
Перея, Греция
1
125 м²
1
Продаются пять квартир-студий в пригороде Салоник. Квартиры, площадью 25 кв.м каждая, распол…
€230,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
400 м²
1
For sale business of 400 sq.meters in the suburbs of Thessaloniki. The owners will be leavin…
€550,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
194 м²
1
Продается коммерческое помещение площадью 400 кв.метров курортном городке в пригороде Салони…
€380,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
50 м²
1
Продаётся помещение под магазин в оживлённом, туристическом посёлке, который находится всего…
€75,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Перея, Греция
1
665 м²
1
Продажа многоквартирного дома, состоящий из 665 кв.м. на участке площадью 428 кв.м. Жилой ко…
€1,44 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
88 м²
1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 88 кв.м с подвалом 88 кв.м. Коммер…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
86 м²
1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 86 кв.м с подвалом 90 кв.м. Коммер…
Цена по запросу
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
116 м²
1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 116 кв.м с подвалом 88 кв.м. Комме…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
92 м²
1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 92 кв.м с подвалом 40 кв.м. Коммер…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
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