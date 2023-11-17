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Квартиры в Pentalofos, Греция

трехкомнатные
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€235,000
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€145,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 134 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€150,000
Квартира 6 спален в Neochorouda, Греция
Квартира 6 спален
Neochorouda, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Property Code: HPS3556 - Maisonette FOR SALE in Oreokastro Galini for €580.000 . This 400 sq…
€580,000
Квартира 4 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 4 спальни
Neochorouda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS3557 - Apartment FOR SALE in Oreokastro Palaiokastro for €250.000 . This 1…
€250,000
Квартира 1 комната с furnishings в Pentalofos, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Pentalofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€700,000
Квартира 7 спален в Neochorouda, Греция
Квартира 7 спален
Neochorouda, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 370 м²
Код недвижимости: HPS1286 - Мезонет, который нужно пролить в центре Oreokastro для € 380 000…
€380,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€115,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 116 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€185,000
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