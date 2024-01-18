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Греция
Земельные участки
Pavlos Melas Municipality
Земельные участки в Pavlos Melas Municipality, Греция
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18 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€290,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3940 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2783 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€1,10 млн
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Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
3 500 м²
1
В западной части г.Салоники продается земельный участок площадью 3500кв.м с возможностью зас…
€1,90 млн
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Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 143 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 162 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 149 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€150,000
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Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€5,35 млн
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Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6860 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€7,00 млн
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Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 245 кв.м. в Салониках. На территории подве…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Municipal unot of Polichni, Греция
1
3 900 м²
1
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€1,85 млн
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Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 640 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€310,000
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Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
907 м²
1
Продается земельный участок площадью 907 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€850,000
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Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 257 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью пос…
€120,000
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Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4960 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€2,20 млн
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Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8125 кв.м. в Салониках. На территории стро…
€880,000
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Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1
285 м²
1
Продается земельный участок площадью 285 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€1,000,000
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