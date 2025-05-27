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Виллы с видом на море в периферийной единице Парос, Греция

Paros Municipality
6
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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Paros Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paros Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Великолепное предложение на о. Тинос! На территории 7469 кв.м расположена двухуровневая вилл…
$1,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Дриос, Греция
Вилла 6 комнат
Дриос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$4,59 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Парос, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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