Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Парос
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в периферийной единице Парос, Греция

;
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 18 комнат в Antiparos Municipality, Греция
Вилла 18 комнат
Antiparos Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 583 м²
Площадь: 583 м2Площадь земли: 4590 м2Спальни: 8Ванные комнаты: 10Гараж: 4Расположенная всего…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Paros Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Paros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Парос, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти