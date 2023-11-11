Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Парос
  5. Квартиры

Квартиры в периферийная единица Парос, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Парикия, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Парикия, Греция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция Предлагаются апартам…
€340,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Парос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти