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Таунхаусы в Пляж Геракини, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€270,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€200,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
€80,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€125,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€125,000
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