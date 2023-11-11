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Жильё в Пляж Геракини, Греция

квартиры
3
дома
7
10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€270,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€200,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
€80,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€450,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 43 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€70,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€125,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€125,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€150,000
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