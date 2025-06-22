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Виллы с видом на море в Palea Fokea Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,73 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж -1
Продается 3-этажная вилла площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$2,30 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 680 м²
Продается вилла площадью 680 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из окон открыв…
$1,73 млн
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
$2,30 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Этаж -1
Продается 4-этажная вилла площадью 435 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,96 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$2,07 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Palea Fokea Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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