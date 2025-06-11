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Квартиры-студии в Никити, Греция

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1 объект найдено
Студия в Никити, Греция
Студия
Никити, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Комплекс апартаментов и мезонетов расположен в деревне Никити в 300 метрах от большого пляжа…
$114,211
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