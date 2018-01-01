Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция

Предлагаются светлые функциональные апартаменты с панорамным видом на зеленые окрестности.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады и бассейны.
Резиденция располагает садами.
Окончание строительства - зима 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Система "умный дом"
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых спокойных районов Аттики Крионери.
Аптека - 850 метров
Роща - 550 метров
Супермаркет - 800 метров
Начальная школа - 1,2 км
Предлагаются современные высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, балконами и садами.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Кухонная мебель
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе на западе Афин.
Центр Афин - 7 км
Порт Пирея - 10,5 км
Аэропорт - 25 км
Автобусная остановка - 140 метров
Станция метро - 2,8 км
Строящаяся станция метро - 700 метров
Парк - 80 метров
Детский сад - 120 метров
Начальная школа - 370 метров
Супермаркет - 290 метров
Торговый центр - 460 метров
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает садом и бассейном на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 250 метрах от живописного побережья, рядом с портом и в 1 часе от Афин.
Порт - 500 метров
Пляж - 450 метров
Детский сад - 900 метров
Супермаркет - 87 метров
Площадь - 140 метров
Аптека - 220 метров