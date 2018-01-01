  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция

Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,20 млн
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.

Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.

Окончание строительства - 2024 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Вентиляторы
  • Дубовые полы
  • Бронированная дверь
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель
  • Сигнализация
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
  • Море - 300 метров
  • Аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
от
€616,000
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Афины, Греция
от
€283,000
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€900,000
Жилой комплекс Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция
Ханья, Греция
от
€425,000
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
периферия Аттика, Греция
от
€255,000
Вы просматриваете
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,20 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция
Stathmos Afidnon, Греция
от
€659,380
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с панорамным видом на зеленые окрестности. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает садами. Окончание строительства - зима 2025 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Система "умный дом" Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых спокойных районов Аттики Крионери. Аптека - 850 метров Роща - 550 метров Супермаркет - 800 метров Начальная школа - 1,2 км
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция
Афины, Греция
от
€275,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, балконами и садами. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Видеодомофон Кухонная мебель Автономное отопление Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе на западе Афин. Центр Афин - 7 км Порт Пирея - 10,5 км Аэропорт - 25 км Автобусная остановка - 140 метров Станция метро - 2,8 км Строящаяся станция метро - 700 метров Парк - 80 метров Детский сад - 120 метров Начальная школа - 370 метров Супермаркет - 290 метров Торговый центр - 460 метров
Жилой комплекс Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция
Жилой комплекс Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция
Church of Saint Nicholas, Греция
от
€204,320
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает садом и бассейном на крыше. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Светодиодное освещение Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 250 метрах от живописного побережья, рядом с портом и в 1 часе от Афин. Порт - 500 метров Пляж - 450 метров Детский сад - 900 метров Супермаркет - 87 метров Площадь - 140 метров Аптека - 220 метров
Realting.com
Перейти