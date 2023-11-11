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Виллы в Неа-Палатия, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Оропос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Оропос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домовКаждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1 г…
€1,10 млн
Realting.com
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