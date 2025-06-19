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Дома с бассейном в периферийной единице Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
11
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Agkidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Agkidia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 111 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Вилла…
$737,373
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Наксос

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Наксос, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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