  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Наксос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в периферийной единице Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
7
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Vivlos, Греция
Дом 4 спальни
Vivlos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Φωλιασμένο στον παραδοσιακό οικισμό της Βίβλου Νάξου, αυτό το κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπ…
$998,523
Дом 3 спальни в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μια σύγχρονη κυκλαδίτικη κατοικία στο ήσυχο χωριό …
$514,473
