Виллы с садом в Municipality of Tinos, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Пиргос, Греция
Вилла 6 комнат
Пиргос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Эта исключительная квартира расположена в идиллическом месте Аграри, Миконос, составляя част…
$901,527
Параметры недвижимости в Municipality of Tinos, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
