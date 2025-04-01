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Дома с видом на море в Municipality of Tinos, Греция

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Krokos, Греция
Дом 3 комнаты
Krokos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается дом на острове Тинос в поселке Коми с панорамным видом и удобным подъездом. Дом пл…
$165,653
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipality of Tinos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов