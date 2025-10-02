Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Thira
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Municipality of Thira, Греция

Thira Municipal Unit
13
1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Эмборион, Греция
Вилла 2 комнаты
Эмборион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Municipality of Thira

виллы

Параметры недвижимости в Municipality of Thira, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти