  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в Municipality of Thessaloniki, Греция

1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 7/8
Эта впечатляющая двухуровневая квартира площадью 106 м², расположенная в районе Депо, г.Сало…
$459,576
Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

