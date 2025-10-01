Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Галисас, Греция
Квартира 1 спальня
Галисас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов на острове Сирос Местоположение: остров Сирос, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти