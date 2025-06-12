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Отели в Municipality of Samothraki, Греция

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1 объект найдено
Отель 412 м² в Терма, Греция
Отель 412 м²
Терма, Греция
Число комнат 1
Площадь 412 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 412 кв.м на острове Самофракия в северной части Эгейского моря.…
$576,073
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Grekodom Development
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