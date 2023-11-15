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Коттеджи в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€795,000

Параметры недвижимости в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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