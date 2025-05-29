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Виллы в Municipality of Paionia, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Kastaneri, Греция
Вилла
Kastaneri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$108,303
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Параметры недвижимости в Municipality of Paionia, Греция

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