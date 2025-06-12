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Отели в Municipality of Paionia, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 600 м² в Платания, Греция
Отель 1 600 м²
Платания, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель 1.600 кв.м. на участке площадью 6.500 кв.м., в Северной части Греции. Здание…
$230,429
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Grekodom Development
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