Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nikaia-Agios Ioannis Rentis
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция

Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis
3
Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 760 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$4,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
$521,872
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти