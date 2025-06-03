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Таунхаусы в Municipality of Nea Ionia, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Nea Ionia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 326 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 326 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$699,308
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Nea Ionia, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Ionia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 326 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 326 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$763,819
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