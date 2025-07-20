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Отели в Municipality of Livadia, Греция

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1 объект найдено
Отель 891 м² в Municipality of Livadia, Греция
Отель 891 м²
Municipality of Livadia, Греция
Число комнат 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
$806,502
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Grekodom Development
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