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Виллы в Municipality of Larissa, Греция

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13 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€360,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€330,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
Вилла 4 комнаты с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 4 комнаты с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная вилла в живописном предгорном городке Пиерии с великолепными панорамам…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€400,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€1,000,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€399,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Larissa, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€900,000
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€350,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€750,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Platamonas, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
€800,000

Параметры недвижимости в Municipality of Larissa, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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