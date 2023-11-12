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18 объектов найдено
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Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
30
800 м²
5
Продается отель площадью 800 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
36
2 700 м²
4
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
50
1 630 м²
4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
23
900 м²
3
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
€800,000
Рекомендовать
Отель 41 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
41
1 650 м²
3
Продается гостиница площадью 1650 кв.м в регионе Пиерия. Трехэтажная гостиница вмещает 41 но…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 28 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
28
765 м²
3
Предлагается на продажу гостиница площадью 750 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница находится в …
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1 920 м²
3
Продается гостиница общей площадью 1920 кв.м. на окраине курортного городка популярного свои…
€700,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1 286 м²
1
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
€1,95 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1 300 м²
1
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Пятиэтажная гостиница располаг…
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
900 м²
1
Продается гостиница площадью 900 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится на …
€360,000
Рекомендовать
Отель 16 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
16
730 м²
3
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
€1,35 млн
Рекомендовать
Отель 25 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
25
1 220 м²
4
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
€1,000,000
Рекомендовать
Отель 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Mesagkala, Греция
24
1 600 м²
2
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
€1,80 млн
Рекомендовать
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
16
500 м²
3
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
€900,000
Рекомендовать
Отель 19 комнат с видом на море, с furnishings
Лептокарья, Греция
19
565 м²
4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
€1,000,000
Рекомендовать
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Platamonas, Греция
28
1 100 м²
4
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
€2,60 млн
Рекомендовать
Отель 28 комнат с видом на море, с furnishings
Platamonas, Греция
28
1 100 м²
4
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 25 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
25
900 м²
3
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
€450,000
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