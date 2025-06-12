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Отели в Municipality of Lagadas, Греция

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1 объект найдено
Отель 800 м² в Ардамери ( Ардамерион ), Греция
Отель 800 м²
Ардамери ( Ардамерион ), Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
$1,38 млн
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Grekodom Development
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