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Отели в Municipality of Kythira, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Mylopotamos, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Mylopotamos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1000 кв.м на островах Греции. Гостиница имеет угловое расположение.…
€1,65 млн
в месяц
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