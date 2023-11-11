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Коммерческая недвижимость в Municipality of Korydallos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание общей площадью 350 кв.м. на участке площадью 254 кв.м.,которо…
€360,000
Realting.com
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