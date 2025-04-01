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Коттеджи с видом на горы в дим Кастория, Греция

Кастория
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3 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Chloi, Греция
Коттедж 7 комнат
Chloi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$284,079
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в дим Кастория, Греция
Коттедж 7 комнат
дим Кастория, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Amygdalies, Греция
Коттедж 7 комнат
Amygdalies, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
$164,390
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в дим Кастория, Греция

с видом на море
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