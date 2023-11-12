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Коттеджи в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€390,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€700,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью 220 кв.м на Крите. Коттедж состоит из трех этажей: первый 100 кв.…
€600,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
€70,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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