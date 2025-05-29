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Виллы в Municipality of Iraklio Attikis, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Вилла
Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$125,403
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Параметры недвижимости в Municipality of Iraklio Attikis, Греция

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