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Виллы в Municipality of Gazi-Kavrochorion, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Heraklion, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Heraklion, Греция
Число комнат 6
Площадь 687 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла 687 кв.м. в Ираклионе, Крит. Дом был построен на уча…
$2,77 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Gazi-Kavrochorion, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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